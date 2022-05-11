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تشاووش أوغلو: تركيا تكافح كافة التنظيمات الإرهابية

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تشاووش أوغلو: تركيا تكافح كافة التنظيمات الإرهابية
تويتر
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تكافح بحزم جميع التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش".

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أشار تشاووش أوغلو إلى مشاركته باجتماع للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في مدينة مراكش المغربي.

وأضاف أنه تحدث في الاجتماع المذكور عن جهود تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وشدد على أنه "لا يمكن مكافحة داعش عبر تنظيمات إرهابية أخرى مثل "ي ب ك/ بي كا كا".

وأكد أن تركيا تواصل بحزم مكافحة كافة التنظيمات الإرهابية، بما فيها تنظيم "داعش".

المصدر: "الأناضول"

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