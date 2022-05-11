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بيل غيتس يعلن إصابته بفيروس كورونا

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بيل غيتس يعلن إصابته بفيروس كورونا
AFP
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أعلن الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس إصابته بفيروس كورونا، مبينا أنه يعاني من أعراض "متوسطة".

وكتب جيتس في تغريدة على "تويتر": "لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، أعاني من أعراض متوسطة، وأتبع نصيحة الخبراء بالعزل لحين شفائي"، معتبرا أنه "محظوظ لكونه حاصل على جرعتي اللقاح والجرعة المعززة".

وتحدث غيتس كثيرا عن جهود التخفيف وكيفية منع الجائحة التالية، وقال في تصريح سابق إنه "مع توفر اللقاح، فإن العالم في العام المقبل لن يكون لديه مستوى الاضطراب الذي شهدناه من أجل السنوات الثلاث الأولى من هذا الوباء".

المصدر: CNN

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