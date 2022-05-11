بيل غيتس يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس إصابته بفيروس كورونا، مبينا أنه يعاني من أعراض "متوسطة".

وكتب جيتس في تغريدة على "تويتر": "لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، أعاني من أعراض متوسطة، وأتبع نصيحة الخبراء بالعزل لحين شفائي"، معتبرا أنه "محظوظ لكونه حاصل على جرعتي اللقاح والجرعة المعززة".

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again. — Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022

وتحدث غيتس كثيرا عن جهود التخفيف وكيفية منع الجائحة التالية، وقال في تصريح سابق إنه "مع توفر اللقاح، فإن العالم في العام المقبل لن يكون لديه مستوى الاضطراب الذي شهدناه من أجل السنوات الثلاث الأولى من هذا الوباء".

المصدر: CNN