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السفير الروسي في بولندا: الهجوم على الدبلوماسيين الروس في وارسو لم يكن تلقائيا

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السفير الروسي في بولندا: الهجوم على الدبلوماسيين الروس في وارسو لم يكن تلقائيا
Sputnik
السفير الروسي في بولندا بعد تعرضه للاعتداء في المقبرة العسكرية للجنود السوفييت، وارسو، 9 مايو 2022
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 صرح السفير الروسي في بولندا، سيرغي أندرييف، بأنه لا يعتقد أن الهجوم عليه وعلى دبلوماسيين روس آخرين في المقبرة العسكرية للجنود السوفييت في وارسو في يوم النصر كان "عملا تلقائيا".

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وقال أندرييف لـ"القناة الأولى" الروسية، اليوم الأربعاء: "لا يوجد هناك أي تفسير منطقي لذلك. لا يممكني أن أصدق أنه كانت هناك أي عملية تلقائية. بولندا لديها خدمات مؤهلة ومختصة للغاية في مجال الأمن. تم إعداد كل ذلك خلال فترة طويلة، هذا ليس عملا سهلا".

وأضاف: "كما لا يمكنني أن أصدق أن التحضيرات تمت بدون علم ودون رقابة من جانب الدوائر البولندية ذات الصلة".  

المصدر: تاس

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