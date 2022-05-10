ماسك: سأرفع الحظر عن ترامب على "تويتر" بعد إتمام الصفقة

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنه سيرفع الحظر عن حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على "تويتر"، بعد إتمام صفقة شراء الموقع مقابل 44 مليار دولار أمريكي.

واعتبر ماسك في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الحظر على ترامب "كان خطأ أخلاقيا وغبي".

وأضاف: "أعتقد أنه لم يكن من الصواب حظر ترامب وأعتقد أن ذلك كان خطأ، فقد أدى إلى نفور جزء كبير من البلاد ولم ينتج عنه في النهاية عدم وجود صوت للرئيس السابق"، مشيرا إلى أن "هذا القرار لم يسكت صوت ترامب، بل بالأحرى قام بتضخيم وجهات نظره بين الناس على اليمين السياسي".

ويأتي تصريح ماسك، بعد أن كان ترامب أعلن في وقت سابق أنه لن يعود إلى "تويتر" حتى إذا أعاد ماسك تفعيل حسابه الذي تم تعليقه إثر اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021.

واعتبرت "تويتر" يومها أن عددا من تغريداته المرتبطة بالاحتجاجات العنيفة "تحريضية"، محذرة من "وجود خطر من استغلال الحساب في التحريض على المزيد من العنف".

المصدر: "أكسيوس" + RT