شي يوجه دعوة إلى يون لزيارة الصين في الوقت المناسب للطرفين

قال مسؤول صيني اليوم الثلاثاء إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وجه دعوة إلى الرئيس الكوري يون سيوك-يول لزيارة الصين في الوقت المناسب للطرفين.

ووجه نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان الدعوة خلال اجتماعه مع يون بعد حضور حفل تنصيب يون في وقت سابق اليوم.

وقال: "يرحب الرئيس شي جين بينغ بالرئيس ويدعوه لزيارة الصين في وقت مناسب للطرفين"، مضيفا: "أخبرني الرئيس شي جين بينغ بشكل خاص أن أحضر حفل تنصيب الرئيس يون نيابة عنه وأن أتمنى أن تتطور بلادكم، وأن يستمر السلام وأن يكون شعبك مرتاحا تحت قيادتك".

ورحب يون بزيارة الوفد الصيني إلى سيئول لحضور حفل تنصيبه، وأعرب عن شكره لرسالة شي ومكالماته الهاتفية بعد فوزه في الانتخابات.

وسلم وانغ يون رسالة أخرى من شي وأشار إلى أن الزعيمين تحدثا عبر الهاتف مرة أخرى خلال اليوم.

المصدر: "يونهاب"