بوتين يهنئ غاغلويف بانتخابه رئيسا لأوسيتيا الجنوبية

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى رئيس أوسيتيا الجنوبية المنتخب آلان غاغلوف.

ووفقا للبرقية المنشورة على موقع الكرملين على الإنترنت، أعرب الرئيس الروسي عن أمله في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال الرئيس بوتين: "آلان إدواردوفيتش المحترم، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الخالصة على انتخابكم رئيسا لجمهورية أوسيتيا الجنوبية".

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وأعرب بوتين عن ثقته بأن نشاط غاغلوف في هذا المنصب الرفيع سيساهم في "زيادة تعزيز العلاقات بين [البلدين]، على أساس مبادئ التحالف والشراكة الاستراتيجية".

في وقت سابق، أقر رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف بهزيمته في الانتخابات، معربا عن تمنياته لمنافسه زعيم حزب "نيخاس" آلان غاغلويف، بالنجاح في تأدية مهامه رئيسا للجمهورية.

المصدر: تاس