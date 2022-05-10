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بيربوك تصل إلى كييف

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بيربوك تصل إلى كييف
Sputnik
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قالت صحيفة Süddeutsche Zeitung، إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وصلت إلى كييف صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا للصحيفة، بهذا الشكل تكون بيربوك أول عضو في الحكومة الفيدرالية الألمانية يصل إلى كييف بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة بيربوك وصلت إلى العاصمة الأوكرانية على متن قطار.

من جانبه أفاد موقع Focus Online، بأن وزيرة الخارجية الألمانية توجهت إلى مدينة بوتشا فور وصولها إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس

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