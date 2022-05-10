الولايات المتحدة.. القبض على ضابطة شرطة ساعدت سجينا على الهرب

أعلن ريك سينغلتون مدير شرطة مقاطعة لودرديل في ولاية ألاباما الأمريكية، أن الشرطة وبعد 10 أيام من البحث اعتقلت ضابطة في الشرطة مع قاتل ساعدته في الهروب من السجن.

وقال: "تم إلقاء القبض على ضابطة الشرطة كيسي وايت والمتهم الفار فيكي وايت.. لقد كان أسبوعا ونصفا طويلا ومرهقا بالنسبة لنا... على الرغم من اللقب الشائع، فلا تربطهما علاقات قربى".

وجذبت القصة الإجرامية الرومانسية للسجانة فيكي وايت (56 عاما) والسجين كيسي وايت (38 عاما) انتباه وسائل الإعلام الأمريكية، بدءا من الهروب وانتهاء بمطاردة وحادث سيارة.

وتم إلقاء القبض على الهاربين في ولاية إنديانا، حيث تعرضوا لحادث سيارة، إذ استسلم الرجل الذي كان يقود السيارة للسلطات، وتم نقل المرأة الجالسة في مقعد الراكب إلى المستشفى.

وتعتقد السلطات أن "فيكي وايت تطوعت في اليوم الأخير قبل تقاعدها لمساعدة كيسي، المشتبه في قتله امرأة في عام 2015".

المصدر: "نوفوستي"