جامايكا تسلم واشنطن المتهم باغتيال رئيس هايتي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن جامايكا سلمت واشنطن المتهم باغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس ليمثل أمام المحكمة يوم الاثنين في ميامي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "سلمت جامايكا يوم الجمعة الولايات المتحدة المواطن الهايتي جوزيف جويل جون المتهم بتورطه في اغتيال رئيس هايتي السابق جوفينيل مويس في 7 يوليو 2021 وسيمثل أمام المحكمة لأول مرة في ميامي".

ووجهت له تهمة "التآمر لارتكاب جريمة قتل أو اختطاف خارج الولايات المتحدة وتقديم دعم مالي أدى إلى الوفاة".

في حالة إدانته، يواجه جون حكما بالسجن مدى الحياة.

وعثر عليه مع زوجته وطفليه في قرية صغيرة في جامايكا، حيث كانوا يعيشون بأسماء مستعارة.

المصدر: نوفوستي