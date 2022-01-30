وزير خارجية هايتي السابق يتهم رئيس الوزراء بعرقلة التحقيق في اغتيال الرئيس

اتهم كلود جوزيف، الذي شغل سابقا منصب رئيس الحكومة ووزير الخارجية في هايتي، رئيس الوزراء الحالي أرييل هنري بعرقلة التحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

ونقل موقع Haiti Libre، عنه القول: "التحقيق في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس يتسم بطابع دولي، تشارك فيه حاليا عدة دول في المنطقة. لذلك طلبنا من الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس الماغرو التصدي لعرقلة التحقيق المنهجي من قبل رئيس الوزراء الحالي أرييل هنري".

من جانبها، وصفت سلطات هايتي، تصرفات جوزيف بأنها محاولة لتحقيق أهداف السياسية، من خلال زعزعة استقرار البلاد.

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وجاء في رسالة وزير الخارجية الهايتي جان فيكتور جينوس إلى الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو: "علمت حكومة هايتي لتوها أنكم استقبلتم مجموعة من الأشخاص في مقر منظمة الدول الأمريكية الذين، بحجة دفع التحقيق الجاري قدما، يحاولون استخدامكم لزعزعة استقرار هايتي لأغراض سياسية خاصة بهم".

المصدر: تاس