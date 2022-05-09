43 قتيلا بأعمال شغب بسجن في الإكوادور

قتل 43 سجينا على الأقل في أعمال شغب اندلعت بين عصابتين بسجن في الإكوادور، وفق مكتب المدعي العام.

وقالت السلطات إن المواجهة اندلعت داخل سجن "بيلافيستا" في "سانتو دومينغو دا لوس كولورادوس"، الواقعة وسط الإكوادور.

وقال وزير الداخلية، باتريسيو كاريلو، إن المواجهات بين أفراد العصابتين اندلعت في وقت مبكر من صباح الاثنين ما تسبب في إطلاق "بروتوكولات الأمن" لاحتواء "الاضطرابات" في السجن.

وأضاف أن حوالى 40 سجينا استغلوا الفوضى محاولين الفرار، لكن الشرطة ألقت القبض عليهم.

والاشتباكات التي غالبا ما تكون عنيفة تقع بانتظام في السجون الإكوادورية، حيث لقي ما يقارب 350 سجينا مصرعهم منذ فبراير 2021.

وفقًا للحكومة فإن العصابات المتنافسة لمهربي المخدرات الخاضعة لسيطرة الكارتلات المكسيكية، تشن حربا للسيطرة على السجون المكتظة، وهي حرب عجزت السلطات حتى الآن عن وقفها، حسب وكالة "فرانس برس".

المصدر: "أ ف ب"