مجلس الأمن يعقد الأربعاء اجتماعا حول كوريا الشمالية بطلب من واشنطن

طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع علني عاجل لمجلس الأمن الدولي حول كوريا الشمالية بعدما أطلقت الأخيرة صواريخ بالستية مؤخرا.

وتقرر أن يُعقد الاجتماع الأربعاء عند الساعة 19.00 ت. غ.، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الاثنين لوكالة فرانس برس.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تخشى الولايات المتحدة من أن تستأنف كوريا الشمالية تجاربها النووية في الأسابيع المقبلة.

وقالت المصادر إن واشنطن التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في الشهر الحالي، كانت تفكر منذ نهاية الأسبوع الماضي بعقد اجتماع للمجلس بشأن آخر عمليات إطلاق صواريخ أجرتها بيونغ يانغ.

المصدر: أ ف ب