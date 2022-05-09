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الدفاع الروسية تعلن تحييد 400 نازي وتدمير11 موقعا عسكريا و8 مخازن للسلاح في أوكرانيا

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الدفاع الروسية تعلن تحييد 400 نازي وتدمير11 موقعا عسكريا و8 مخازن للسلاح في أوكرانيا
Russian Ministry of Defense
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف - أرشيف
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أعلنت الدفاع الروسية تحييد 400 نازي وتدمير 11 موقعا عسكريا و8 مخازن للسلاح بصواريخ "أونيكس"، وإسقاط 6 مروحيات ومقاتلة MiG-29 حاولت الهجوم على منطقة زميني حيث القوات الروسية.

وقال اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة: "دمرت صواريخنا 11 موقعا عسكريا، و4 معسكرات للنازيين، و8 مستودعات للذخيرة ومحطتي رادار في منطقتي كراماتورسك وكرستيشا" في دونباس شرقي أوكرانيا.

وأضاف: "تم إسقاط 6 مروحيات (Mi-8) و(Mi-24) في بلدة أرتسيز بأوديسا"، حاولت الهجوم على منطقة زميني.

وتابع: "دمرنا 318 تجمعا للقوات الأوكرانية، كما تم تحييد 400 نازي، وإعطاب 48 آلية عسكرية".

وقال: "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة (MiG-29) فوق مدينة سيفرودونيتسك، وثلاثة درونات أوكرانية".

ولفت إلى "اعتراض صاروخ أوكراني من طراز (توشكا – أو) بالقرب من قرية إيفانوفكا في خاركوف، وصاروخين من طراز (سميرتش) في منطقتي إيزوم وبولشوي كاميشوفخا" في دونباس.

 المصدر: RT + وزارة الدفاع الروسية

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