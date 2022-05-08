الدفاع الروسية: دمرنا 19 موقعا عسكريا وتجمّعا للأسلحة الغربية في أوكرانيا

أعلن متحدث وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف تدمير 19 موقعا عسكريا وكميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية والغربية في أوكرانيا.

وقال: "دمرنا بصواريخ عالية الدقة تجمعا للأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية والغربية في محيط بلدة سوليدار".

وأضاف: "كما ضربنا 19 تجمعا للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة تشوتشيف و6 مستودعات للأسلحة".

وتابع: ضرب الطيران العملياتي التكتيكي وطيران الجيش 54 تجمعا للأفراد والعتاد، وجرى تحييد 380 نازيا وإعطاب 38 آلية عسكرية".

وأوضح أنه "تم تدمير راجمة Osa-AKM مضادة للطائرات في منطقة نيقولاييف، وراجمة "سميرتش" في منطقة سوليدار، ومحطة رادار في محيط قرية فيليكيا كورينيغا".

وأشار إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة بدون طيار من طراز "بيرقدار تي بي 2" في منطقة جزيرة زمينيي، وطائرة Su-25 قرب قرية بوغونوفا".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية