الدفاع التركية: تحييد "12 إرهابيا" شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 12 عنصرا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.
وأكدت الوزارة عبر حسابها في تويتر، استمرار تحييد "الإرهابيين الذين يحاولون شن هجمات شمالي سوريا".
وقالت: "بفضل التدخل الناجح لقوات الكوماندوز، تم تحييد 12 إرهابيا من "ي ب ك/ بي كا كا" أطلقوا النار على مناطق عمليات نبع السلام ودرع الفرات وغصن الزيتون (شمالي سوريا)".
Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2022
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSBpic.twitter.com/kKU9mzQyoX
المصدر: الأناضول