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الدفاع التركية: تحييد "12 إرهابيا" شمالي سوريا

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الدفاع التركية: تحييد
Globallookpress
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 12 عنصرا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة عبر حسابها في تويتر، استمرار تحييد "الإرهابيين الذين يحاولون شن هجمات شمالي سوريا".

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وقالت: "بفضل التدخل الناجح لقوات الكوماندوز، تم تحييد 12 إرهابيا من "ي ب ك/ بي كا كا" أطلقوا النار على مناطق عمليات نبع السلام ودرع الفرات وغصن الزيتون (شمالي سوريا)".

المصدر: الأناضول

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