الدفاع التركية: تحييد "12 إرهابيا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 12 عنصرا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة عبر حسابها في تويتر، استمرار تحييد "الإرهابيين الذين يحاولون شن هجمات شمالي سوريا".

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وقالت: "بفضل التدخل الناجح لقوات الكوماندوز، تم تحييد 12 إرهابيا من "ي ب ك/ بي كا كا" أطلقوا النار على مناطق عمليات نبع السلام ودرع الفرات وغصن الزيتون (شمالي سوريا)".

Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!



Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG’li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSBpic.twitter.com/kKU9mzQyoX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2022

المصدر: الأناضول