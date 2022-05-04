أنقرة تعلن مقتل جندي تركي و"تحييد 24 إرهابيا" في شمال سوريا

أعلنت أنقرة، اليوم الأربعاء، مقتل جندي تركي و"تحييد 24 إرهابيا" في منطقة عملية "غصن الزيتون"، في شمال سوريا.

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وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن "الجندي استشهد متأثرا بإصابته بجروح نتيجة قصف صاروخي من قِبل الإرهابيين".

وأضافت أن الكوادر الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياة الجندي رغم كافة المحاولات.

وأشارت إلى أن "القوات التركية ردت على مصادر النيران، وأن المعلومات الأولية تفيد بتحييد 24 إرهابيا".

المصدر: الأناضول