تركيا.. توقيف شخصين يشتبه بانتمائهما لـ"داعش"

أوقفت السلطات الأمنية التركية شخصين يشتبه بانتمائهما لتنظيم "داعش" الإرهابي في عملية بولاية أوردو شمالي البلاد.

وذكر بيان صادر عن ولاية أوردو، يوم الجمعة، أن "قوات الدرك بدأت يومي 27-28 أبريل الجاري عمليات تحري للكشف عن أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش".

وأشار البيان إلى أن "قوات الدرك أوقفت شخصين أجنبيين يشتبه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي".

وأحالت النيابة العامة التركية المشتبه بهم إلى القضاء، فيما أمرت محكمة تركية باعتقالهم وتسليمهم للمؤسسات المعنية بهدف ترحيلهم.

المصدر: "الأناضول"