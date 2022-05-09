طهران: الرئيس الإيراني سيزور إحدى دول الخليج بعد زيارة أمير قطر المرتقبة إلى إيران

أوضحت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سوف يزور إحدى دول الخليج بعد زيارة أمير قطر، تميم بن حمد، المرتقبة إلى طهران.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "زيارة أمير قطر سوف تأتي ردا على زيارة الرئيس الإيراني إلى الدوحة".

وأضاف خطيب زادة: "زيارة أمير قطر لطهران سوف تتناول قضايا ثنائية وإقليمية".

كما أشار إلى أن الرئيس الإيراني سوف يزور إحدى دول الخليج بعد زيارة الأمير تميم إلى طهران".

المصدر: RT