 
مباشر

طهران: الرئيس الإيراني سيزور إحدى دول الخليج بعد زيارة أمير قطر المرتقبة إلى إيران

أخبار العالم

طهران: الرئيس الإيراني سيزور إحدى دول الخليج بعد زيارة أمير قطر المرتقبة إلى إيران
Globallookpress Iranian Presidency
أمير قطر، تميم بن حمد، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sz80

أوضحت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سوف يزور إحدى دول الخليج بعد زيارة أمير قطر، تميم بن حمد، المرتقبة إلى طهران.

إقرأ المزيد
"إيرنا": أمير قطر سيزور إيران

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "زيارة أمير قطر سوف تأتي ردا على زيارة الرئيس الإيراني إلى الدوحة".

وأضاف خطيب زادة: "زيارة أمير قطر لطهران سوف تتناول قضايا ثنائية وإقليمية".

كما أشار إلى أن الرئيس الإيراني سوف يزور إحدى دول الخليج بعد زيارة الأمير تميم إلى طهران".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا