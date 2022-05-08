إصابة حاكمة نيويورك بفيروس كورونا

أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول يوم الأحد إصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت هوتشول في تغريدة عبر "تويتر" إلى أنها كانت قد تلقّت التطعيم والجرعة التنشيطية ضد الفيروس، مؤكدة أنها لا تشعر بأعراض.

وبسبب نتيجة الاختبار الإيجابية فإنها ستعزل نفسها وتعمل عن بعد هذا الأسبوع، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

ودعت هوتشول سكان نيويورك إلى تلقي التطعيم والجرعات المعززة وإجراء اختبارات للكشف عن الإصابة، وعزل أنفسهم في المنازل في حالة شعورهم بأنهم ليسوا في حالة جيدة.

Today I tested positive for COVID-19. Thankfully, I’m vaccinated and boosted, and I’m asymptomatic. I’ll be isolating and working remotely this week.



A reminder to all New Yorkers: get vaccinated and boosted, get tested, and stay home if you don’t feel well. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) May 8, 2022

المصدر: وكالة "بلومبرغ" للأنباء