عبد اللهيان: زيارة الأسد فتحت أفقا جديدا في العلاقات الاستراتيجية الإيرانية السورية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران واللقاء بالقادة الإيرانيين، فتحت أفقا جديدا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ولفت عبد اللهيان في تغريدة على تويتر الأحد إلى أن "التصميم على رفع العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بشعبيهما"، مشيرا إلى "دور التعاون بين إيران وسوريا في هزيمة المؤامرة الإرهابية المفروضة على سورية.

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يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد وصل إلى ​طهران​ في زيارة غير معلنة والتقى فيها بالمرشد الأعلى في إيران آية الله خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي​.

وهذه الزيارة الثانية للرئيس الأسد الى طهران منذ عام 2011 ودخول سوريا في حرب مع مجموعات إرهابية.

المصدر: RT