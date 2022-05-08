الأسد في طهران ويلتقي المرشد الإيراني

قال موقع "نور نيوز" الإيراني إن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي، التقيا بالرئيس السوري بشار الأسد في طهران صباح اليوم الأحد.

وبحسب الموقع، هذه الزيارة الثانية للرئيس الأسد الى طهران منذ عام 2011 ودخول سوريا في حرب مع مجموعات إرهابية.

وبحسب الموقع فإن الرئيس السوري غادر طهران عائدا إلى العاصمة السورية دمشق بعد لقائه المرشد الأعلى للثورة والرئيس الايراني.

وسيتم نشر تقرير مفصل عن زيارة الرئيس السوري لطهران خلال ساعات.

وجاءت زيارة بشار الأسد الأولى لإيران في 18 دیسمبر 2018، بعد نجاح تحالف إيران وروسيا وسوريا في قمع الإرهابيين التكفيريين وإحلال سلام نسبي في هذا البلد.

في زيارة بشار الأسد الأولى لإيران، رافق الرئيس السوري اللواء "الحاج قاسم سليماني بطل محاربة الإرهاب والقائد المنتصر في محاربة المجرمين التكفيريين وداعميهم الغربيين".

المصدر: RT