 
مباشر

الرئيس التركي ينشر مقطعا مصورا بمناسبة يوم الأم (فيديو)

أخبار العالم

الرئيس التركي ينشر مقطعا مصورا بمناسبة يوم الأم (فيديو)
RT
الرئيس التركي ينشر مقطعا مصورا بمناسبة يوم الأم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sz3v

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد عبر صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا بمناسبة عيد الأم.

وقال أردوغان: "أهنئ الأمهات اللواتي يستحقن دائما أكبر الاحترام ويكرسن حياتهن لعائلاتهن، بمناسبة يوم الأم".

وأضاف: "كما أنني أحيي كل أمهاتنا اللواتي توفين وانتقلن إلى الدار الآخرة وأتذكرهن بالرحمة والامتنان".

وأرفق أردوغان المقطع بصور والدته وصوره الشخصية مع أمهات "شهداء الجيش التركي".

جدير بالذكر أن عيد الأم في تركيا يوافق أول يوم أحد من شهر مايو سنويا.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا