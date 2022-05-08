الرئيس التركي ينشر مقطعا مصورا بمناسبة يوم الأم (فيديو)

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد عبر صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا بمناسبة عيد الأم.

وقال أردوغان: "أهنئ الأمهات اللواتي يستحقن دائما أكبر الاحترام ويكرسن حياتهن لعائلاتهن، بمناسبة يوم الأم".

وأضاف: "كما أنني أحيي كل أمهاتنا اللواتي توفين وانتقلن إلى الدار الآخرة وأتذكرهن بالرحمة والامتنان".

وأرفق أردوغان المقطع بصور والدته وصوره الشخصية مع أمهات "شهداء الجيش التركي".

جدير بالذكر أن عيد الأم في تركيا يوافق أول يوم أحد من شهر مايو سنويا.

Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin #AnnelerGünü’nü tebrik ediyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum… pic.twitter.com/cPsHjJ6kHN — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 8, 2022

المصدر: الأناضول