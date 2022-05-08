"غوغل" تحظر حسابات أعضاء مجلس "الدوما" الروسي المشمولين بالعقوبات الغربية

أكدت البرلمانية الروسية نينا أوستانينا، أن شركة "غوغل" الأمريكية شرعت في حجب حسابات نواب مجلس "الدوما" المشمولين بالعقوبات الغربية على روسيا.

وقالت في بيانها: "تم تعطيل حسابنا وفقا لسياسات قيود التصدير والعقوبات الخاصة بنا ولا يمكن استعادته".

وأشارت إلى أنه "عند محاولة مشاهدة فيديو على موقع يوتيوب، تظهر رسالة تحتوي على معلومات حول حجب القناة".

يذكر أن الشركة الأمريكية حظرت تنزيل وتحديث التطبيقات المدفوعة للمستخدمين الروس في سوق Google Play.

وأعلن البيت الأبيض في مارس الماضي، فرض عقوبات أمريكية على مجلس الدوما (النواب) الروسي و328 من أعضائه، ومنع التعامل مع عشرات الشركات الدفاعية في روسيا.

المصدر: RT