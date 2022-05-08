دونيتسك تعلن إجلاء 145 مدنيا عن ماريوبول

أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية عن إجلاء مجموعة جديدة من المدنيين اليوم الأحد عن مدينة ماريوبول في منطقة دونباس.

وأكد مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك في بيان عبر "تيليغرام" إجلاء 145 شخصا منهم 24 طفلا بين الساعة الثامنة من صباح اليوم والرابعة بعد الظهر عن ماريوبول إلى مركز للنازحين في قرية بيزيمينويه قرب مدينة نوفوازوفسك.

وشهدت ماريوبول منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في 24 فبراير الماضي مواجهات عنيفة تمكنت خلالها قوات روسيا وجمهورية دونيتسك من السيطرة على عموم المدينة باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال".

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بعدم اقتحام المصنع الذي يضم شبكة معقدة من المرافق تحت الأرضية، ومواصلة محاصرة القوات الأوكرانية المتحصنة هناك وترفض الاستسلام.

المصدر: RT