سلطات دونيتسك تكشف إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم من "آزوفستال" في ماريوبول

أعلن مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية اليوم الأحد أن مجموع 182 شخصا تم إجلاؤهم من أراضي مصنع "أزوفستال"، المعقل الأخير لقوات القوميين المتطرفين الأوكرانيين في ماريوبول.

وقال مقر الدفاع الإقليمي في بيان له: "إجمالا، تم إجلاء 182 شخصا من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، بمن فيهم كبار السن والنساء والأطفال.. وتم نقل جميع المدنيين المحررين إلى قرية بيزيمينوية، حيث تم توفير السكن والطعام والرعاية الطبية لهم".

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وأضاف البيان أن المدنيين الذين تم إجلاؤهم والذين يرغبون في المغادرة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات كييف، تم تسليمهم لممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

في وقت سابق، قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، إنه بفضل جهود روسيا وبمشاركة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تسنى إنقاذ 51 شخصا، بينهم 11 طفلا، خلال عملية إنسانية لإجلاء المدنيين من "أزوفستال" دامت 3 أيام وانتهت أمس السبت.

من جانبها، أعلنت الحكومة الأوكرانية السبت عن إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من مصنع "آزوفستال".

المصدر: "نوفوستي"