غانتس: وضعنا أيدينا على كل من قدم العون لمنفذي عملية إلعاد

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، على اعتقال منفذي عملية إلعاد.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال بيني غانتس: "وضعنا أيدينا على المخربين منفذا العملية في إلعاد ووضعنا أيدينا على كل من قدم لهما العون".

وأضاف غانتس: "أشكر القوات الأمنية التي عملت على مدار الساعة..سيواصل الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام العمل معا من أجل أمن المواطنين الإسرائيليين..أود مرة أخرى أن أعبر عن التعازي لعائلات القتلى وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

שמנו את ידינו על המחבלים השפלים שביצעו את הפיגוע באלעד. נשים את ידינו גם על כל מי שסייע להם.



אני מודה לכוחות הביטחון שעבדו מסביב לשעון. צה׳׳ל, המשטרה והשב׳׳כ ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה למען ביטחון אזרחי ישראל. אני מבקש שוב להביע צער בפני משפחות הנרצחים ולאחל החלמה מהירה לפצועים. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) May 8, 2022

المصدر: RT