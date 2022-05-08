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غانتس: وضعنا أيدينا على كل من قدم العون لمنفذي عملية إلعاد

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غانتس: وضعنا أيدينا على كل من قدم العون لمنفذي عملية إلعاد
AP Manuel Balce Ceneta
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
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علق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، على اعتقال منفذي عملية إلعاد.

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بالفيديو.. القوات الإسرائيلية تعتقل منفذي عملية إلعاد

وعلى حسابه في "تويتر"، قال بيني غانتس: "وضعنا أيدينا على المخربين منفذا العملية في إلعاد ووضعنا أيدينا على كل من قدم لهما العون".

وأضاف غانتس: "أشكر القوات الأمنية التي عملت على مدار الساعة..سيواصل الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام العمل معا من أجل أمن المواطنين الإسرائيليين..أود مرة أخرى أن أعبر عن التعازي لعائلات القتلى وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

المصدر: RT

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