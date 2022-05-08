موسكو تحقق في تدنيس نصب تذكاري للجنود السوفييت في إستونيا

أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين توجيهاته بمباشرة التحقيق في تدنيس نصب تذكاري للجنود السوفييت في مدينة تارتو في إستونيا.

وأشار بيان لجنة التحقيق الروسية إلى أن مخربين رسموا صليبا معقوفا على نصب تذكاري للمحاربين السوفييت الذين سقطوا في تحرير مدينة تارتو من القوات النازية في إستونيا إبان الحرب العالمية الثانية، وكتبوا عليه كلمات بذيئة.

وقال البيان إن "رئيس لجنة التحقيق وجه تعليماته بمباشرة التحقيق في الحادث".

المصدر: RT