وفاة ثلاثة سياح أمريكيين في ظروف غامضة في فندق بجزر الباهاماس

أعلنت سلطات جزر الباهاماس العثور على جثث 3 سياح أمريكيين، رجلين وامرأة، فارقوا الحياة بظروف غامضة في فندق فخم.

وقال نائب رئيس الوزراء تشيستر كوبر في بيان: "تبلغت للأسف بوفاة 3 زوار أمريكيين، هم رجلان وامرأة، في فندق في إكسوما".

وأضاف، أن "الشرطة تحقق في سبب الوفاة غير المعروف، لكن لا توجد شبهة في أن ما حصل عمل إجرامي".

وتابع: "نقلت امرأة أمريكية رابعة جوا إلى المستشفى"، بدون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وحدثت الواقعة في فندق "ساندالز إميرالد باي" الفخم المطل على الشاطئ في جزيرة غرايت إكسوما.

من جهتها، علقت مجموعة "ساندالز ريزورتس" قائلة: "تم الإبلاغ عن حال طوارئ صحية في البداية، ووفق بروتوكولاتنا، قمنا على الفور بتنبيه المتخصصين في الرعاية الصحية والسلطات المحلية"، رافضة تقديم مزيد من التفاصيل "احتراما لخصوصية ضيوفنا".

بدورها أكدت الشرطة، أنه "تم إبلاغها بالعثور على رجل فاقد الوعي في الفندق، وبمجرد وصول عناصرنا، وجد المحققون في إحدى الفيلات رجلا فاقدا للوعي طريح الأرض"، موضحة أنه "لم يتم رصد أي آثار عنف"، وأعلنت وفاة الضحية بعد ذلك.

وأضافت: "عثر المحققون في فيلا ثانية على رجل آخر ممد قرب حائط، وكذلك امرأة ممددة على سرير ومتوفاة.. هذين الزوجين اشتكيا من مرض في اليوم السابق، وتم معالجتهما قبل العودة إلى مكان إقامتهما"، بدون أن تحدد طبيعة "المرض".

وأوضح المحققون أنهم "ينتظرون نتائج تشريح الجثث لتحديد سبب الوفيات الغامضة".

المصدر: "أ ف ب"