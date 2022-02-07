بسبب دعوى قضائية أمريكية.. احتجاز سفينتين سياحيتين في جزر الباهاماس

احتجزت سلطات جزر الباهاماس، سفينتين سياحيتين تابعتين لشركة جنتنغ هوغ كونغ، في سياق دعوى قضائية تزيد عن 4.6 مليون دولار أمريكي من الوقود غير المدفوع.

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وقال أعضاء الطاقم، وفقا لـ Cruise Law News، إنه تم الاستيلاء على السفينتين Crystal Symphony وCrystal Serenity في جزر الباهاماس بعد تحويلهما من وجهاتهما الأصلية لتجنب مثل هذا الإجراء.

وكانت السفينة السياحية، Crystal Symphony، حولت مسارها من ميامي إلى جزر الباهاماس في 24 يناير، لتجنب الاستيلاء عليها من قبل حراس الولايات المتحدة قبل أن تنضم إليها Crystal Serenity في بيميني الأسبوع الماضي.

وقال أفراد الطاقم، إنه تم الاستيلاء على السفينتين، في المياه بالقرب من فريبورت يوم الجمعة، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح كيف تم الاستيلاء عليهما بالنظر إلى أن جزر الباهاماس خارج نطاق اختصاص السلطات الأمريكية.

وتأتي هذه الأحداث في أعقاب أمر من قاض أمريكي بمصادرة السفن كجزء من دعوى قضائية أقامتها شركة Peninsula Petroleum Far East ضد كل من Crystal Cruises وStar Cruises بسبب الإخفاق في دفع فواتير وقود بقيمة 4.6 مليون دولار أمريكي.

المصدر: INSIDE ASIAN GAMING