كينيا.. رجل دين يرفض الخروج من السجن بعد تبرئته

أثار رجل دين مسلم اتهم بالإرهاب عام 2018 الجدل في كينيا، بعد أن رفض مغادرة السجن رغم تبرئته.

وبحسب موقع "newscentral.africa"، ناشد الشيخ غيو غورسا، مدرس سابق في مدرسة في مارسابيت، القاضي ويندي موشيمي أنه ليس مستعدا لمغادرة سجن كاميتي، لأنه يخشى على حياته.

وادعى غورسا أنه سيتم إعدامه من قبل عملاء الحكومة ومن ثم طلب البقاء رهن الاعتقال حتى يتم الفصل في الطلب الذي قدمه إلى المحكمة العليا لمنحه حماية الدولة.

من جهته قال مصدر مطلع إن القاضي ويندي موشيمي وافق على طلب غورسا ولكن لمدة 30 يوما سيدفع خلالها مقابل خدمات الحبس الاحتياطي.

وكانت وحدة شرطة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على المتهم غورسا في عام 2018 واتُهم لاحقا بأنه أحد عناصر حركة الشباب، مستخدما منصبه كزعيم ديني في مارسابيت لتجنيد الشباب في المجموعة المحظورة.

وفرضت الحكومة مؤخرا حظر تجول لمدة شهر واحد من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا في مقاطعة مارسابيت في أعقاب أنشطة قطاع الطرق المسلحين.

وقال سكرتير مجلس الوزراء للداخلية وتنسيق الحكومة الوطنية فريد ماتيانجى أثناء إصدار الأمر إن حظر التجول لمدة شهر واحد يهدف إلى السماح لقوات الأمن بالقضاء على العناصر الإجرامية والاضطرابات فى المحافظة.

المصدر: News Central TV