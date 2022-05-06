قاض أمريكي يرفض دعوى ترامب للطعن في وقف حسابه على "تويتر"

ردّت المحكمة الفيدرالية لشمال كاليفورنيا دعوى طعن للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد "تويتر"، والتي طالب فيها باستعادة حساباته على الشبكة الاجتماعية، وتعويضه عن هذا الحجب.

وفي حكم مكتوب، رفض القاضي الجزئي الأمريكي جيمس دوناتو دفع ترامب بأن "تويتر" انتهك حقه في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى إعادة حساباته، سعى ترامب مع عدد من محاميه إلى تقييد حصانة "تويتر" القانونية في حال حجبها المحتوى الذي ينشره مستخدموها، مشيرا إلى أن حجب حساباته ومحاولات فرض الرقابة عليه غير دستوري.

وحظر "تويتر" حساب ترامب إلى أجل غير مسمى في 8 يناير 2021، بعد يومين من اقتحام مؤيدي الرئاسة لمبنى الكابيتول في محاولة لتعطيل الموافقة البرلمانية على فوز الديمقراطي جو بايدن الانتخابي، وبررت الشبكة الاجتماعية قرارها آنذاك بأنه لمنع "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وقبل حظره، كان لدى ترامب أكثر من 88 مليون متابع على "تويتر" واستخدمه كمنبر له على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات