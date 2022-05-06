ترامب يخسر دعوى ضد "تويتر"

ردّت المحكمة الفيدرالية لمنطقة شمال كاليفورنيا دعوى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ضد "تويتر"، والتي طالب فيها باستعادة حساباته على الشبكة الاجتماعية، وتعويضه عن هذا الحجب.

وبالإضافة إلى إعادة حساباته، سعى ترامب مع عدد من محاميه، إلى تقييد حصانة "تويتر" القانونية في حال حجبها المحتوى الذي ينشره مستخدموها، مشيرا إلى حجب حساباته ومحاولات فرض الرقابة عليه غير دستوري.

وحظر "تويتر" حساب ترامب إلى أجل غير مسمى في 8 يناير 2021، بعد يومين من اقتحام مؤيدي الرئاسة لمبنى الكابيتول في محاولة لتعطيل الموافقة البرلمانية على فوز الديمقراطي جو بايدن الانتخابي، وبررت الشبكة الاجتماعية قرارها آنذاك بأنه لمنع "خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

المصدر: وكالات