سلوفاكيا تدرس نقل دبابات وعربات مدرعة إلى أوكرانيا

أكد وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد، أن بلاده تدرس إمكانية نقل عربات جند مدرعة ودبابات (تي-72) إلى أوكرانيا، في حال حصولها على بديل مناسب لهذه المعدات من الناتو.

ونقلت وكالة الأنباء "TASR"، عن الوزير قوله: "لا يمكننا تزويد أوكرانيا بمعداتنا العسكرية، إلا عندما نحصل على البديل المناسب".

وأضاف: "في حالة دخول البدائل إلى الخدمة في قواتنا المسلحة، يمكن توفير ناقلات الجند المدرعة والدبابات الموجودة في سلوفاكيا لأوكرانيا على الفور".

وأشار عقب مفاوضات مع وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، إلى أن "بلاده ستنقل للقوات المسلحة الأوكرانية 12 مدفع (هاوتزر) ذاتية الدفع، كما سيتم تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدامها".

المصدر: "تاس" + "TASR"