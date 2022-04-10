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سلوفاكيا: نتفاوض مع أوكرانيا على إمدادها بمدافع هاوتزر متحركة

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سلوفاكيا: نتفاوض مع أوكرانيا على إمدادها بمدافع هاوتزر متحركة
AP Ken Cedeno
وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد
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أكدت الحكومة السلوفاكية أنها تناقش مع السلطات الأوكرانية إمكانية إمداد كييف بمدافع هاوتزر متحركة من طراز "زوزانا".

وأعلن وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد، في حوار تلفزيوني اليوم الأحد، أن المفاوضات جارية بين براتيسلافا وكييف بشأن إمكانية بيع مدافع "زوزانا" المنتجة في بلده إلى أوكرانيا، مشددا على أن الحديث لا يدور عن تسليم هذه الأسلحة إلى كييف مجانا.

ولفت ناد إلى أن المفاوضات تخص أيضا إمكانية ترميم الآليات القتالية والدبابات الأوكرانية من طرازي "تي-72" و"تي-75" في سلوفاكيا بغية إعادتها لاحقا إلى بلدها.

ودعا الوزير إلى تخلي القوات السلوفاكية عن استخدام مقاتلات "ميغ-29" سوفيتية الصنع في أسرع وقت ممكن، لأن الخبراء الروس لن يعودوا يعملون على صيانتها.

من جانبه، رجح وزير الداخلية السلوفاكي رومان ميكوليتش إمكانية تسليم هذه المقاتلات إلى أوكرانيا أيضا، مقرا في الوقت نفسه بأن هذا الخيار ليس مطروحا للنقاش في الوقت الحالي.

سلوفاكيا: نتفاوض مع أوكرانيا على إمدادها بمدافع هاوتزر متحركة

ويأتي ذلك بعد تسليم سلوفاكيا منظومة للدفاع الجوي من طراز "إس-300" إلى أوكرانيا، مقابل إمدادها بمنظومات بديلة أمريكية الصنع من طراز "باتريوت".

وكانت روسيا التي تواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا قد حذرت من أن أي شحنات أسلحة تصل إلى هذا البلد من الخارج ستكون هدفا لقواتها.

المصدر: "نوفوستي" + Pravda

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