وسائل إعلام روسية: إجلاء 12 مدنيا بينهم أطفال عن مصنع "آزوفستال" في ماريوبول

أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة بإجلاء مجموعة جديدة من المدنيين عن مصنع "آزوفستال" آخر معقل لقوات كييف في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن المجموعة تضم 12 مدنيا بينهم أربعة أطفال غادروا على متن حافلة صغيرة مجمع المصنع عبر ممر إنساني وفرته قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية.

ومن المتوقع أن تتبعهم مجموعات أخرى من المدنيين الذين تتهم روسيا القوات الأوكرانية المتحصنة في "آزوفستال" باحتجازهم واستخدامهم دروعا بشرية.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن إجلاء نحو 500 مدني عن "آزوفستال" خلال عملية إنسانية جرت بالتنسيق بين موسكو وكييف تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، معربا عن أمله في مواصلة التنسيق بين روسيا وأوكرانيا في هذا الصدد.

وشهدت ماريوبول، أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معارك شرسة تمكنت خلالها قوات روسيا ودونيتسك من السيطرة على عموم المدينة باستثناء "آزوفستال" الذي تحاصره.

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بعدم اقتحام المصنع الذي يضم شبكة معقدة من المرافق تحت الأرضية، وإحكام الحصاره على القوات الأوكرانية المتحصنة هناك والتي ترفض الاستسلام، وتواصل احتجاز المدنيين من عمال المصنع ومن لجؤوا إليه من المناطق المحاذية على وقع المعارك.

المصدر: RT