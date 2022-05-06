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قوات دونيتسك تحرر 176 مركزا سكنيا في الجمهورية

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قوات دونيتسك تحرر 176 مركزا سكنيا في الجمهورية
Sputnik
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قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن فصائلها تمكنت وبمساعدة وحدات الجيش الروسي، من فرض سيطرتها على 176 مركزا سكنيا في الجمهورية.

وأضافت القيادة، في بيانها: "مع حلول يوم 6 مايو 2022، تمكنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية من تحرير والسيطرة على  176 مركزا سكنيا في أراضي الجمهورية، بما في ذلك بلدة ترويتسكويه".

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وشددت القيادة، على أن مدينة ماريوبول تخضع بشكل كامل للسيطرة الميدانية لقوات الجمهورية.

المصدر: نوفوستي

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