قوات دونيتسك تحرر 176 مركزا سكنيا في الجمهورية

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن فصائلها تمكنت وبمساعدة وحدات الجيش الروسي، من فرض سيطرتها على 176 مركزا سكنيا في الجمهورية.

وأضافت القيادة، في بيانها: "مع حلول يوم 6 مايو 2022، تمكنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية من تحرير والسيطرة على 176 مركزا سكنيا في أراضي الجمهورية، بما في ذلك بلدة ترويتسكويه".

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وشددت القيادة، على أن مدينة ماريوبول تخضع بشكل كامل للسيطرة الميدانية لقوات الجمهورية.

المصدر: نوفوستي