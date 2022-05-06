ماكرون يعلق على هجوم إلعاد في إسرائيل

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، على الهجوم الذي وقع في مدينة إلعاد شرق تل أبيب مساء أمس.

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وكتب ماكرون عبر "تويتر": "أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية لاستقلال دولتهم، تعرض الإسرائيليون مرة أخرى لهجوم إرهابي حقير يوم أمس في مدينة إلعاد". وأضاف: "أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم".

Alors qu’ils célébraient l’anniversaire de l’indépendance de leur État, les Israéliennes et les Israéliens ont été frappés, une nouvelle fois, par une attaque terroriste ignoble hier à El’ad. Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2022

وأفادت مراسلة RT في القدس، يوم أمس، بأن 3 إسرائيليين قتلوا فيما أصيب 6 آخرون بهجوم نفذه شاب بفأس في مدينة إلعاد شرق تل أبيب.

وأوضحت الشرطة الشرطة الإسرائيلية، أن العملية مزدوجة وتمت عن طريق إطلاق نار واستعمال سلاح أبيض.

هذا ونشرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم اسمي وصورتي منفذي الهجوم في مدينة إلعاد، فيما تتواصل عملية ملاحقتهما.

وأعلنت أن المشبوهيْن بارتكاب الاعتداء هما فلسطينيان من سكان جنين يدعيان أسعد يوسف أسعد الرفاعي في التاسعة عشرة من العمر وصبحي عماد صبحي أبو شقير في العشرين من العمر.

المصدر: RT