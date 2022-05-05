أكد الخبير السياسي البولندي كونراد رينكاس، أن حكومة وارسو ترسل جنودا ومرتزقة محترفين إلى أوكرانيا للمشاركة في المعارك هناك ضد القوات الروسية.

وقال لموقع "Ukraina.ru"، إن "مواطني بولندا يقاتلون في أوكرانيا، وهؤلاء ليسوا متطوعين متظاهرين، بل مرتزقة وجنود أرسلوا إلى هناك بناء على أوامر من القيادة".

وأضاف أن "مشاركة الأجانب في المعارك في أوكرانيا لن تتسع لأنها ضرورية للتشغيل السليم للأسلحة التي يوفرها الغرب".

وأعرب رينكاس عن ثقته بأن "موسكو مضطرة الآن للقتال مع الكتلة الأمريكية بأكملها".

من جهته، قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين في وقت سابق، إن "بولندا تعتزم فرض سيطرة عسكرية سياسية صارمة على ما تسميه أراضيها التاريخية في غرب أوكرانيا".

وأشار إلى أن "وارسو تتوقع أن يؤدي توحيد هذه المناطق على الأرجح لتتسلم بولندا السيطرة على أراض يحتلها جنود لحفظ السلام يمكن نشرهم هناك".

المصدر: "نوفوستي" + "Ukraina.ru"