البنتاغون: قادرون على التصدي لهجوم صاروخي محدود من كوريا الشمالية أو غيرها

أكد البنتاغون أن القوات الأمريكية قادرة عل التصدي لهجوم صاروخي محدود من قبل كوريا الشمالية أو أي جهة أخرى.

وقال قائد القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية والقوات الجوية والفضائية في أمريكا الشمالية الجنرال غلين فانهيرك خلال مؤتمر صحفي: "أنا راض عن قدراتنا على التصدي لهجوم محدود على بلادنا من قبل كوريا الشمالية أو أي دولة أخرى لا تعترف بالقواعد الدولية".

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وأكد أن الحماية من عمليات محتملة لإطلاق الصواريخ البالستية أو العابرة للقارات من قبل روسيا أو الصين لا تدخل ضمن دائرة مهام قيادته.

وأشار إلى أن هذا الأمر من صلاحيات القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية.

المصدر: تاس