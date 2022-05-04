الجيش الكوري الجنوبي يكشف تفاصيل عن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية

كشفت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، تفاصيل عن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في غضون منتصف النهار نحو البحر الشرقي.

إقرأ المزيد

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في غضون منتصف النهار نحو البحر الشرقي، قطع مسافة 470 كيلومترا على ارتفاع 780 كيلومترا بسرعة 11 ماخ".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الهيئة أنها "رصدت عملية الإطلاق من منطقة سونان في بيونغ يانغ في الساعة 12:03 بعد ظهر اليوم"، مشيرة إلى أن "سلطات استخبارات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلا إضافيا".

ورأت الهيئة أن "إطلاق كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ الباليستية لا يمثل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية فقط، بل للمجتمع الدولي أيضا، ويعد انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة"، داعية كوريا الشمالية إلى "الوقف الفوري لعملية إطلاق الصواريخ".

وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي يتتبع ويراقب التحركات ذات الصلة عن كثب ويحافظ على حالة الاستعداد.

المصدر: "يونهاب"