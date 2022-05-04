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كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة تجاه بحر اليابان

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كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة تجاه بحر اليابان
Sputnik
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أعلنت سيئول أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي نحو البحر الشرقي، فيما ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن الصاروخ سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان.

وذكرت وكالة "يونهاب" في وقت سابق، اليوم الأربعاء، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، أن السلطات الكورية الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة تجاه بحر اليابان.

وقالت إن الجيش الكوري الجنوبي يعمل على تحليل ما حدث، ويرجح أن يكون ما تم رصده هو صاروخ باليستي.

بدورها أعلنت اليابان أن الصاروخ حلق على مسافة حوالي 800 كيلومتر، وبلغ ارتفاعا يقدر بحوالي 500 كيلومتر.

المصدر: يونهاب

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