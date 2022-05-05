رئيس كازاخستان يحدد موعد الاستفتاء الدستوري

وقع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف اليوم الخميس على مرسوم يقضي بإجراء استفتاء جمهوري على تعديل دستور الدولة في الخامس من يونيو القادم.

ووفقا للمرسوم الرئاسي، ستنشر وسائل الإعلام في كازاخستان غدا مشروع قانون ينص على التعديلات المقترح إدخالها في دستور الدولة.

وسيكون بإمكان المواطنين التصويت إما لصالح تبني هذه التعديلات أو ضدها.

وكان توكايف قد اقترح في 29 أبريل، في كلمة ألقاها أمام جمعية شعب كازاخستان، إجراء استفتاء شعبي بهدف إدخال حزمة من التعديلات في الدستور لتحديث النظام السياسي في البلاد وإضفاء الطابع الديمقراطي عليه.

ويأتي ذلك بعد موجة اضطرابات اجتماعية وأعمال شغب واسعة النطاق مرت بها كازاخستان مطلع العام الجاري، ما دفع منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى نشر قوات لحفظ السلام مؤقتا إلى هذا البلد.

المصدر: RT + "نوفوستي"