الصين تعتزم مواصلة التعاون العسكري التقني مع روسيا على نطاق واسع

أكد السفير الصيني لدى موسكو تشانغ هانهوي، الخميس، أن بلاده ستواصل التعاون العسكري التقني مع روسيا على مستوى أعلى وعلى نطاق أوسع.

وقال، إن "التعاون في هذا المجال يلبي المصالح الأساسية للجانبين ويسهم في الاستقرار والتنمية الإقليميين"، مشددا على أن "التعاون العسكري بين روسيا والصين هو أيضا ضامن مهم للتوازن الاستراتيجي الدولي".

وأضاف: "الصين تولي أهمية كبيرة للتعاون مع روسيا في هذا المجال وستعمل مع الجانب الروسي لتعزيز التعاون العسكري التقني على مستوى أعلى وعلى نطاق أوسع".

وتابع: "التعاون العسكري التقني الصيني الروسي يتماشى مع المصالح الأساسية لكلا الجانبين، ويتم تنفيذه على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة، وليس موجها ضد أطراف ثالثة".

من جهته، قال وزير الدفاع الصيني وي فنغي في أغسطس الماضي، إن "جيشي الصين وروسيا سيعززان التعاون العسكري لحماية السلام"، مشيرا إلى الاتفاق بين وزارتي الدفاع لكلا البلدين على "تكثيف التدريبات العسكرية الاستراتيجية المشتركة والدوريات".

المصدر: RT + "تاس"