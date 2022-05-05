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اليابان تعتزم استئناف تشغيل المفاعلات النووية

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اليابان تعتزم استئناف تشغيل المفاعلات النووية
AFP
خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اليابان - أرشيف
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أعلن رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا، الخميس، عزم بلاده استئناف تشغيل المفاعلات النووية، التي توقفت بعد الحادث الذي وقع في محطة "فوكوشيما -1" للطاقة النووية عام 2011.

وقال متحدثا من لندن: "تعتزم اليابان تقليل اعتمادها في مجال الطاقة على روسيا من خلال استئناف تشغيل المفاعلات النووية التي تم إغلاقها بعد الحادث الذي وقع في محطة (فوكوشيما 1) للطاقة النووية".

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في بنك "ميزوهو" شونسوكي كوباياشي، في مقابلة مع "نيهون كيزاي"، إنه "إذا اختفى الغاز الروسي من السوق، فإن ذلك سيؤدي إلى نهاية العالم".

المصدر: RT

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