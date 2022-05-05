رئيس نيكاراغوا: الناتو يستخدم أوكرانيا لإضعاف روسيا

اعتبر رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا أن حلف الناتو يستخدم أوكرانيا لإيجاد طريقة لتوجيه ضربة من شأنها أن تضعف روسيا استراتيجيا.

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ونقلت قناة "تي إن 8" التلفزيونية المحلية عن أورتيغا قوله : "هذه حرب يستخدم فيها الناتو أوكرانيا لإيجاد طريقة لتنفيذ ضربة من شأنها إضعاف روسيا استراتيجيا. وهناك أيضا تهديدات تطلق للصين في خضم هذا الجنون.. وبعبارة أخرى، هذا هو جنون سياسات الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة."

ووفقا لرئيس نيكاراغوا، فإنه من الواضح الآن أن ما يجري ليس نزاعا بين روسيا وأوكرانيا، لأن "الولايات المتحدة تستثمر فيه مليارات الدولارات في شكل أسلحة حديثة".

المصدر: "نوفوستي"