كازاخستان.. لا مكان لـ"الرئيس الأول" و"زعيم الأمة" في قانون "الاستفتاء"

استبعد أعضاء مجلس الشيوخ الكازاخستاني قضية ذكر اسم أول رئيس من قانون "الاستفتاء".

وأعاد نواب مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) في البرلمان الكازاخستاني بالجلسة العامة اليوم الخميس، مشروع تعديل تشريعي لقانون بشأن "الاستفتاء الجمهوري" إلى مجلس الشعب (الغرفة السفلى)، بعد حذف قضية ذكر الرئيس الأول، كما ورد في الاجتماع المذاع على الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ.

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وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، ليازات سليمان، للصحفيين على هامش الاجتماع أن القاعدة القانونية تنص على أن "التغييرات في قضايا استقلال البلاد، ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية، وشكل الحكومة، والمبادئ الأساسية لأنشطة الجمهورية" لا يمكن أن تكون موضع استفتاء.

وكان المجلس الدستوري لكازاخستان قد صرح عشية الجلسة العامة بأن استبعاد وضع الرئيس الأول، و"زعيم الأمة" يمكن أن يكون من بين الأسئلة المطروحة على الشعب في الاستفتاء.

ووضع "زعيم الأمة" أو "يلباسي" باللغة الكازاخية هو قانون في الدستور الكازاخستاني يعتبر الرئيس الكازاخستاني السابق، نور سلطان نزارباييف، أول رئيس للجمهورية، الذي "يقف في أصول إنشاء الدولة الكازاخستانية، وأسهم مساهمة بارزة في تطوير جمهورية كازاخستان ذات السيادة باعتبارها دولة ديمقراطية وعلمانية وقانونية واجتماعية"، حيث يتمتع نزارباييف بالحصانة مدى الحياة، ولا يمكن أن يخضع للاحتجاز أو الاعتقال أو التفتيش أو الاستجواب أو التفتيش الذاتي. كما لا يجوز انتهاك حرمة ممتلكات نزارباييف و"أفراد أسرته الذين يعيشون معه"، وكذلك المباني السكنية والمكتبية التي يستخدمونها، والمركبات الرسمية ووسائل الاتصال والمراسلات والوثائق الخاصة بهم.

المصدر: نوفوستي