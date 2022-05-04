أفغانستان.. فيضانات وعواصف تقتل أكثر من 20 شخصا (صور)

أدت فيضانات وعواصف طالت ولايات أفغانية عدة في الأيام الخمسة الأخيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا.

ويقضي عدد كبير من الأفغان نحبهم سنويا من جراء أمطار غزيرة تنهمر على المناطق الريفية الفقيرة، حيث قد تنهار المنازل ضعيفة البنيان.

وقال نائب وزير إدارة الكوارث شرف الدين مسلم، إن سوء الأحوال الجوية طال ولايتي فرياب وبروان شمال شرقي أفغانستان، فضلا عن مناطق أخرى.

وفي رسالة مصورة، أوضح مسلم أن 20 شخصا قضوا في عشر ولايات، فيما اعتُبر شخصان في عداد المفقودين.

وأشار إلى أن 18 شخصا أصيبوا فيما أتت الفيضانات والعواصف على أكثر من مئة منزل.

وأرسلت فرق إغاثة إلی المناطق المنكوبة مع خيم ومواد غذائية فيما توزع السلطات المال على عائلات القتلى.

سلام‌وطندار می‌گوید که سیلاب‌ها بیش از ۵۰۰ خانه را در این ناحیه تخریب کرده و خسارات هنگفت مالی بر باشنده‌گان برجای گذاشته است.



در همین حال، یک منبع از شفاخانۀ مرکزی فاریاب، به سلام‌وطندار می‌گوید که از سیلاب‌های شب گذشته جسد دو کودک نیز به این شفاخانه منتقل شده‌ است. pic.twitter.com/WYc3FTbtYw — Salam Watandar (@sw989fm) May 4, 2022

سیلاب‌های شب گذشته به شهروندان شهر میمنه تلفات جانی ومالی درپی داشت

این حادثه طبیعی 1نفر را کشت وخسارات هنگفت مالی بجا گذاشت pic.twitter.com/NLnaTznb6C — sayed Hassan Hashemi (@Sayedha5862294) May 4, 2022

المصدر: أ ف ب