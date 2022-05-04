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أفغانستان.. فيضانات وعواصف تقتل أكثر من 20 شخصا (صور)

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أفغانستان.. فيضانات وعواصف تقتل أكثر من 20 شخصا (صور)
Gettyimages.ru
أفغانستان.. فيضانات وعواصف تقتل أكثر من 20 شخصا
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أدت فيضانات وعواصف طالت ولايات أفغانية عدة في الأيام الخمسة الأخيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا.

ويقضي عدد كبير من الأفغان نحبهم سنويا من جراء أمطار غزيرة تنهمر على المناطق الريفية الفقيرة، حيث قد تنهار المنازل ضعيفة البنيان.

وقال نائب وزير إدارة الكوارث شرف الدين مسلم، إن سوء الأحوال الجوية طال ولايتي فرياب وبروان شمال شرقي أفغانستان، فضلا عن مناطق أخرى.

وفي رسالة مصورة، أوضح مسلم أن 20 شخصا قضوا في عشر ولايات، فيما اعتُبر شخصان في عداد المفقودين.

وأشار إلى أن 18 شخصا أصيبوا فيما أتت الفيضانات والعواصف على أكثر من مئة منزل.

وأرسلت فرق إغاثة إلی المناطق المنكوبة مع خيم ومواد غذائية فيما توزع السلطات المال على عائلات القتلى.

المصدر: أ ف ب

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