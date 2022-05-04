جمهورية دونيتسك تعلن إجلاء 223 شخصا من ماريوبول

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية عن إجلائها أكثر من 200 مدني اليوم الأربعاء من مدينة ماريوبول المطلة على بحر آزوف في منطقة دونباس.

وأعلنت غرفة عمليات قوات الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك في بيان نشر على قناتها في تطبيق "تيليغرام" أن 223 شخصا منهم 30 طفلا أجلوا خلال فترة ما بين الساعة 08:00 و16.00 من اليوم من ماريوبول إلى قرية بيزيمينوفيه قرب مدينة نوفوازوفسك.

وأوضحت غرفة العمليات أن هؤلاء المدنيين يتواجدون حاليا في مركز خاص بمساعدة المواطنين الذين يتم إجلاؤهم، مؤكدة أن وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك تعمل على إعداد قوائم المدنيين الذين تشملهم عمليات الإجلاء.

وشهدت ماريوبول منذ بدء موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا مواجهات عنيفة تمكنت قوات روسيا وجمهورية دونيتسك خلالها من السيطرة على المدينة بأكملها باستثناء مصنع الصلب الضخم "آزوفستال" الذي لا يزال آخر معقل للقوات الموالية لحكومة كييف هناك.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الروسية بعدم اقتحام "آزوفستال"، وفي الأيام الأخيرة أجلي من المصنع مئات المدنيين ضمن عملية إنسانية نفذت تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

المصدر: RT