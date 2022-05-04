"أكسيوس": بايدن يتعهد بالتواصل مباشرة مع "النظام السوري" لإعادة أوستن تايس

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتواصل مباشرة مع "النظام السوري" لإعادة الصحفي الأمريكي أوستن تايس المحتجز في سوريا منذ عام 2012، حسبما كشف والداه لموقع "أكسيوس".

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن والدي تايس، مارك وديبرا تايس، يعتقدان أن مشاركة بايدن الشخصية، سترسل إشارات إلى سوريا بأن الحكومة الأمريكية تنظر إلى حرية نجلها على أنها أولوية وستتفاوض بحسن نية بعد سنوات من العقوبات والعزلة.

ووصف والداه بايدن بأنه "عاطفي ومدرك تماما لتفاصيل قضية أوستن. وقال والده: "أخبرنا (بايدن) أنه اتصل بأشخاص من الإدارات السابقة التي كانت على علم بالقضية للحصول على المعلومات وطرح أسئلة عليهم حول ما يعتقدون أنه يمكن القيام به".

ويأتي لقاء بايدن مع والدي تايس، بعد أن وجه رئيس جمعية مراسلي البيت الأبيض ستيفن بورتنوي نداء مباشرا للرئيس الأمريكي "للعمل من أجل حرية الصحفي".

هذا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في بيان، إن بايدن "كرر التزامه بمواصلة العمل عبر جميع السبل المتاحة لتأمين عودة أوستن التي طال انتظارها إلى عائلته. وأكد أن إدارته ستعمل بلا هوادة حتى يتم إعادة أوستن والأمريكيين الآخرين المحتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم بأمان ليكونوا مع أحبائهم".

المصدر: "أكسيوس" + CNN