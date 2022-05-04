محكمة روسية تحتجز أصولا لـ"غوغل" بقيمة 500 مليون روبل

قررت محكمة في موسكو اليوم الأربعاء احتجاز أصول بقيمة 500 مليون روبل تابعة للفرع الروسي لشركة "غوغل" الأمريكية، ضمن دعوى قضائية قدمتها قناة "إن تي في" الروسية.

ولجأت "شبكة إن تي في التلفزيونية" أواخر أبريل الماضي إلى محكمة التحكيم في موسكو بشكوى ضد الفرع الروسي لـ"غوغل" وكذلك شركتي Google Ireland Limited وGoogle LLC.

وطالبت الشركة التلفزيونية الروسية القضاء بالإقرار ببطلان قرار "غوغل" قطع العقد المبرم بينها و"إن تي في" وإلزام الشركة الأمريكية باستئناف الوصول إلى حساب القناة الروسية على موقع "يوتيوب"، بالإضافة إلى دفع تعويضات.

وطلبت "إن تي في" من المحكمة كإجراء ضامن مؤقت احتجاز الأصول المالية (منها الأموال التي تصل الحسابات المصرفية للفرع الروسي لـ"غوغل") وكذلك كافة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة في البلاد.

ورفضت المحكمة في جلسة أولى عقدت في 25 أبريل تلبية هذا الطلب، لكنها غيرت موقفها اليوم ووافقت، وفقا لبيان صدر عنها، على مصادرة تلك الأصول التابعة لـ"غوغل".

ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة بشأن هذه الدعوى في 24 مايو.

وكان القضاء الروسي قد تبنى قرارا مماثلا في أبريل الماضي ضد الشركات المذكورة التابعة لـ"غوغل" لصالح شركة "التلفزيون الترفيهي" التابع لمجموعة "غازبروم ميديا" الإعلامية.

وسبق أن أعلن موقع "يوتيوب" في منتصف مارس عن بدء شطب القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام "الممولة من قبل الحكومة الروسية" على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

المصدر: "إنترفاكس" + Rapsinew